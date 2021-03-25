Путин раскрыл свои планы после вакцинации

Президент намерен расширять географию поездок

Владимир Путин после завершения вакцинации намерен расширять географию рабочих поездок. В планах президента, в том числе, и посещение объектов культуры. Глава государства рассказал о своих планах во время встречи с лауреатами премии для молодых деятелей культуры и премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества. Беседа шла по видеосвязи.

Президент России Владимир Путин сообщил, что после выработки антител в результате вакцинации от коронавируса будет расширять географию рабочих поездок и посещения различных объектов, в том числе объектов культуры.

"Прививку, как вы знаете, я сделал. Сейчас посмотрим, какие титры и когда возникнут. Буду расширять географию посещения различных объектов, в том числе объектов культуры, библиотек и так далее. Сегодня, кстати, собираюсь съездить в новое здание одного из московских театров", - ответил Путин на приглашение директора Российской государственной детской библиотеки Марии Веденяпиной приехать к ним в гости.

Первую дозу двухфазной российской вакцины от коронавируса Путин получил вечером 23 марта. Второй укол президенту сделают через три недели, передает РИА Новости.

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