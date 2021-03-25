Путин словами Гёте и Толстого объяснил, в чем сила человечества

Президент встретился с лауреатами президентских премий в области культуры

Владимир Путин сегодня встретился в режиме видеоконференции с новыми лауреатами президентских премий, которые вручаются молодым деятелям культуры и авторам произведений для детей. Приветствуя собеседников - писателей, артистов, художников, музыкантов, - глава государства отметил, что каждый из них внёс большой вклад в утверждение тех ценностей, которые объединяют поколения россиян и помогают воспитывать юных граждан.

Отечественная культура, подчеркнул президент, во все времена отстаивала идеалы гуманизма и справедливости. Владимир Путин предложил обсудить, какими средствами литература, изобразительное искусство, музыка и театр могут передать детям эти ценности, а также, как привить молодым талантам высокий эстетический вкус и стремление к творчеству.

"Гёте сказал как-то: "Хотя мир в целом движется вперёд, молодёжи приходится каждый раз начинать сначала". Это во многом справедливо, но приведу здесь и слова нашего, русского классика Льва Николаевича Толстого, который адресовал молодым такой наказ: "Бери готовое и иди дальше. В этом сила человечества". И это также справедливо. При этом в любом случае важность культуры, искусства исключительно велика. Зачастую именно через них подрастающие поколения могут увидеть, осознать, почувствовать достижения предшественников, понять, что новаторство - это не отрицание прошлого, а его развитие", - сказал Путин.

Среди конкретных вопросов, на встрече были затронуты проблемы кинематографа. Сценарист и продюсер ряда фильмов о Великой Отечественной войне Игорь Угольников выразил удивление и сожаление тем, что на наши экраны одна за другой выходят поделки, в которых "оголтелые НКВДшники" гонят солдат на смерть. В кино о войне, по словам продюсера, важна, прежде всего, достоверность. Новый творческий замысел Угольникова - создать фильм о подвиге народного ополчения.

"Тема шикарная, нужная! И для сегодняшних поколений, и для будущих. Я со своей стороны буду делать всё, для того, чтобы вас поддержать. Не случайно, что ваш фильм о подольских курсантах изучается в училищах и школах. По поводу моды на оголтелых НКВД-шников при описании событий прошлых лет…- ну что, мода такая! Ведь у нас даже на международные конкурсы выставляются в основном ленты, которые говорят о проблемах советского времени. Ну, наверное, потому что других лент на международных конкурсах от России просто не принимают. Поэтому автор знает заранее, что может проскочить. На это и делается упор. Хотя, конечно, проблем в нашей новейшей истории, советское время достаточно, там есть, на что обратить внимание с тем, чтобы ничего подобного в нашей жизни и в будущем России не повторилось. Но это не должно для нас застилать глаза на величие подвига нашего народа, особенно в годы Великой Отечественной войны", - заявил Путин.

На проблемы литературы для школьников обратила внимание директор Государственной детской библиотеки Мария Веденяпина. Мальчики и девочки, по её словам, составляют почти 40% читателей любых библиотек. Но в самих книгохранилищах не хватает произведений современной детской литературы. В России есть немало хороших авторов, пишущих для подростков. Но их книги должны быть доступны для детей по всей стране. Мария Веденяпина пригласила президента посетить библиотеку, пообещав, что общение с юными читателями даст много положительных эмоций.

"Мария Александровна, спасибо большое. Прививку, как вы знаете, я сделал. Сейчас посмотрим, какие титры и когда возникнут. Буду расширять географию посещения различных объектов, в том числе объектов культуры, библиотек и так далее. Сегодня, кстати, собираюсь съездить в новое здание одного из московских театров, спасибо вам за приглашение", - сказал Путин.

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