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Собянин назвал число привитых от коронавируса москвичей

16:48
  • четверг
  • 25 марта 2021

Откладывать вакцинацию нельзя

С начала вакцинации от коронавируса в Москве привились около миллиона человек. Такие цифры привел мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, практика показала безопасность и эффективность вакцины.

Около 40% привитых - это люди старшего поколения. Они переносят вакцину хорошо. Собянин подчеркнул, что, откладывая вакцинацию, москвичи подвергают себя огромному риску. 

"Либо мы вакцинируемся, либо мы переболеем, третьего практически не надо. Надо оценивать страхи перед вакциной и реальный риск заболеть и провести в больнице в тяжелой форме с непонятными еще тяжелыми последствиями", - сказал мэр в эфире канала "Россия 24".

Вакцинация от коронавируса в Москве стартовала в первых числах декабря. Вначале прививка была доступна людям из основных групп риска, в том числе медицинским работникам, теперь привиться могут все желающие. 

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