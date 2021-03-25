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Россия с 1 апреля возобновляет авиасообщение с шестью странами

17:18
  • четверг
  • 25 марта 2021

Оперштаб согласовал открытие маршрутов с правительством

Решение о возобновлении авиасообщения с шестью странами принял оперштаб по согласованию с правительством России. С 1 апреля самолеты будут летать из российских городов в Германию, Венесуэлу, Сирию, Таджикистан, Узбекистан и Шри-Ланку.
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"По согласованию с главой правительства Михаилом Мишустиным принято решение о возобновлении с 1 апреля на взаимной основе авиасообщения с Германией, Венесуэлой, Сирией, Таджикистаном, Узбекистаном и Шри-Ланкой", - сообщили журналистам в оперштабе.

В Каракас рейсы из Москвы будут отправляться дважды в неделю. По одному рейсу в неделю запланировано в Дамаск, Душанбе, Ташкент и Коломбо.

Пять раз в неделю будут летать самолеты по маршруту Франкфурт-на-Майне-Москва-Франкфурт-на-Майне, три раза - по направлению Москва-Франкфурт-на-Майне-Москва. Вылететь во Франкфурт-на-Майне из Санкт-Петербурга можно будет трижды в неделю, пять рейсов планируется отправлять из Москвы в Берлин, передает "Интерфакс".

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