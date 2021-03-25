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В рамках "Спортивных выходных" известные спортсмены проведут онлайн-тренировки 27 и 28 марта

17:26
  • четверг
  • 25 марта 2021

Тренировки проведут Алексей Немов и Кирилл Сарычев

Российские спортсмены в рамках проекта "Спортивные выходные" проведут онлайн-тренировки в Zoom и YouTube.

Как сообщили в столичном департаменте спорта, 27 марта тренировку по софт-фитнесу проведет известный во всем мире российский пауэрлифтер и тяжелоатлет Кирилл Сарычев. Начало в 12:00.

28 марта в 12:00 в функциональной тренировке примет участие гимнаст, четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов. Вместе с тренерами "Спортивных выходных" он покажет, как с помощью простых упражнений поддерживать себя в хорошей форме.

Подробности можно найти на сайте sportsweekend.ru.

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