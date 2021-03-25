В рамках "Спортивных выходных" известные спортсмены проведут онлайн-тренировки 27 и 28 марта

Тренировки проведут Алексей Немов и Кирилл Сарычев
Российские спортсмены в рамках проекта "Спортивные выходные" проведут онлайн-тренировки в Zoom и YouTube.
Как сообщили в столичном департаменте спорта, 27 марта тренировку по софт-фитнесу проведет известный во всем мире российский пауэрлифтер и тяжелоатлет Кирилл Сарычев. Начало в 12:00.
28 марта в 12:00 в функциональной тренировке примет участие гимнаст, четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов. Вместе с тренерами "Спортивных выходных" он покажет, как с помощью простых упражнений поддерживать себя в хорошей форме.
Подробности можно найти на сайте sportsweekend.ru.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram