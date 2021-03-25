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"Адмирал Горшков" расстрелял ракетами цель на Новой Земле

18:01
  • четверг
  • 25 марта 2021

Ракета преодолела 300 километров

Крылатая ракета "Оникс", пущенная с борта фрегата "Адмирал Флота Советского Союза Горшков", успешно поразила береговую цель на Новой Земле. Как сообщили в пресс-службе Северного флота, фрегат вышел в Баренцево море 24 марта. Экипаж отработает элементы курса боевой подготовки и выполнит стрельбы ракетно-артиллерийским вооружением.
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"Ракетная стрельба состоялась в первой половине дня в акватории Баренцева моря. Цель, расположенная на острове Южный архипелага Новая Земля, была успешно поражена крылатой ракетой "Оникс" на расстоянии свыше 300 километров от точки пуска", - говорится в сообщении пресс-службы.

Подчеркивается, что стрельбы проводились на полигоне боевой подготовки Баренцева моря, закрытом для гражданского судоходства и полетов авиации. Район охраняли ледокол "Илья Муромец", многофункциональное судно тылового обеспечения "Эльбрус" и морской буксир "МБ-110", передает РИА Новости.

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