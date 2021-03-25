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Названы даты международного форума Kazan Digital Week

18:11
  • четверг
  • 25 марта 2021

В форуме примут участие несколько сотен ведущих экспертов

Международный форум Kazan Digital Week в этом году пройдет с 21 по 24 сентября в смешанном формате в центре "Казань Экспо".

В форуме примут участие несколько сотен ведущих экспертов, которые обсудят самые актуальные вопросы развития сферы высоких технологий. Уже определены девять тематических направлений, в том числе интеллектуальные транспортные системы и цифровые технологии в сфере образования, культуры и здравоохранения.

Впервые международный форум Kazan Digital Week прошёл осенью прошлого года. В нем приняли участие 10 тысяч человек из 64 стран.

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