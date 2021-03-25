Депутат МГД Головченко: Меры поддержки бизнеса эффективны и должны быть сохранены

Первыми получили помощь наиболее пострадавшие отрасли

Москва направила на меры по поддержке бизнеса 7 миллиардов долларов и ряд принятых механизмов должен продолжать свое действие. Такое мнение высказал депутат Мосгордумы Валерий Головченко.

По его словам, "пакетный принцип" показал себя хорошо. Адресатами первого блока, который был запущен 24 марта прошлого года, стали предприятия туризма, индустрии гостеприимства, культуры, досуга и спорта. Они первыми пострадали от закрытия границ и самоизоляции.

"Им были предоставлены отсрочки по налогам. Второй пакет мер предусматривал меры, которые позволили не просто продержаться на плаву, но и помочь бизнесменам переформатировать работу: появились и целевые субсидии, льготные кредиты. В третьем пакете был расширен перечень получателей помощи: в него также вошли строительные компании, гостиницы, кинотеатры, допобразование, социальные предприниматели. Всего на пять пакетов поддержки бизнеса в Москве направили 7 млрд", - сказал Головченко.

Он отметил, что московские программы помощи предпринимателям были комплексны и системны, и работали на одну цель: помочь бизнесу как можно скорее заработать в полной мере после пандемии. По мнению Головченко, накопленный опыт нужно использовать и дальше.

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