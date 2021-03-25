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Перевозивший вакцину от коронавируса вертолет загорелся в Уругвае

18:45
  • четверг
  • 25 марта 2021

Препарат уничтожен огнем

Вертолет ВВС Уругвая, перевозивший вакцину от коронавируса компании Pfizer, совершил аварийную посадку. Машина загорелась, данных о пострадавших нет.
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Как сообщила местная газета "Обсервадор", вертолет перевозил вакцину в город Роча. Однако возникли технические неполадки, экипажу пришлось идти на посадку в 30 километрах от цели полета. Несколько членов экипажа получили незначительные травмы.

По данным издания, на борту находилось 180 доз вакцины от COVID-19 производства компании Pfizer. Груз уничтожен огнем.

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