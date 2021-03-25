Перевозивший вакцину от коронавируса вертолет загорелся в Уругвае

Препарат уничтожен огнем

Вертолет ВВС Уругвая, перевозивший вакцину от коронавируса компании Pfizer, совершил аварийную посадку. Машина загорелась, данных о пострадавших нет.

Как сообщила местная газета "Обсервадор", вертолет перевозил вакцину в город Роча. Однако возникли технические неполадки, экипажу пришлось идти на посадку в 30 километрах от цели полета. Несколько членов экипажа получили незначительные травмы.

По данным издания, на борту находилось 180 доз вакцины от COVID-19 производства компании Pfizer. Груз уничтожен огнем.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram