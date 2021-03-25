Поставки "Спутника V" развалили правящую коалицию Словакии

Правительство покинули министры иностранных дел и образования

Скандал, разгоревшийся вокруг поставок в Словакию российской вакцины от коронавируса "Спутник V", стал причиной распада правящей коалиции в стране. Из-за позиции премьера Игора Матовича, не пожелавшего возвращать препарат в Россию, правительство покинули министры иностранных дел и образования от партии "Свобода и солидарность".

Лидер партии Рихард Сулик, занимавший должность заместителя премьер-министра, подал в отставку еще раньше. Он заявил, что его однопартийцы не вернутся в состав правительства, пока премьером остается Матович.

К серьезным политическим разногласиям внутри Словакии привела поставка российской вакцины. Премьер-министра, который лично встречал первую партию вакцины "Спутник V" в аэропорту, осудил глава МИД страны Иван Корчок. Против использования российского препарата выступила и президент страны Зузана Чапутова, напоминает Associated Press.

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