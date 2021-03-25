Четверг стал самым теплым днем в Москве с начала года

Воздух в столице прогрелся до +11,7 градуса

Четверг, 25 марта, стал самым теплым днем в Москве с начала года. Как рассказали в центре погоды "Фобос", в центре столицы воздух прогрелся до +11,7 градуса.

Последний раз такая погода стояла в Москве 26 октября 2020 года, пишет агентство "Москва".

В ближайшие дни температура воздуха в столице немного понизится, однако все равно будет на несколько градусов выше нормы. Благодаря теплой погоде за выходные сугробы в Москве уменьшатся на 10 сантиметров.

На следующей неделе, по прогнозам, в Москву придут затяжные дожди, из-за которых снежный покров уменьшится до 3 сантиметров. Окончательно снег в столице растает к концу первой декады апреля.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram