Вашингтон обвинил Москву в захвате американских информационных сетей

Киберкомандование США считает Россию "искусным противником"

Россия - искусный противник в киберпространстве. Она продемонстрировала умение вести мощные кампании по влиянию через социальные сети и эффективный шпионаж, считает глава Киберкомандования США. Москва включила действия в киберпространстве в свою военную и национальную стратегию, заявил в выступлении перед Сенатом Пол Накасонэ.

"Несмотря на публичное разоблачение и обвинения в адрес российских сил, действующих в киберпространстве, Россия остается сосредоточенной на формировании глобального информационного ландшафта и на злоупотреблениях американскими сетями и киберсистемами", - сообщил сенаторам Накасонэ.

Глава Кибернетического командования признал, что США провели более двух десятков операций для нейтрализации "иностранных угроз" по отношению к выборам 2020 года. Детали операций Накасонэ не раскрыл. Он также отметил, что не менее искусным противником в киберпространстве показал себя и Китай, передает "Интерфакс".

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