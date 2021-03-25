Путин назначил нового посла в Белоруссии

Дмитрия Мезенцева сменил Евгений Лукьянов

Владимир Путин назначил нового посла России в Белоруссии. Им стал Евгений Лукьянов.

Указ о назначении Лукьянова послом в Белоруссии президент подписал в четверг, документ опубликован на портале правовой информации.

Другим указом Путин освободил Лукьянова от должности посла России в Латвии, которую он занимал с конца 2016 года. Ранее он четыре года был заместителем секретаря Совета безопасности России.

Евгений Лукьянов сменил на посту посла России в Белоруссии Дмитрия Мезенцева. Он занимал эту должность с апреля 2019 года по март 2021 года.

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