Байден забыл о запланированной на 25 марта собственной пресс-конференции

Вопрос журналиста смутил президента США

Память в очередной раз подвела президента США. Джо Байден совершенно забыл о собственной пресс-конференции, запланированной на 25 марта. Вопрос журналиста застал американского лидера врасплох.

Представители прессы на очередном брифинге спросили байдена, готовится ли он к пресс-конференции. "Какая пресс-конференция?", удивился президент США. Видео инцидента журналисты опубликовали в Twitter.

25 марта Байден должен дать первую полноформатную пресс-конференцию в качестве президента. По данным СМИ, он стал первым за 100 лет американским лидером, отсрочившим первое общение с прессой на 9 недель с момента инаугурации.

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