Захарова пообещала Канаде жесткий ответ на санкции

Он последует в ближайшее время

Канада получит последовательный и жесткий ответ на водимые в отношении России санкции. Комментарий МИД России распространила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

"Мы открыты для честного взаимоуважительного диалога, но на враждебные действия и персональные санкции будем отвечать жестко и последовательно", - говорится в комментарии внешнеполитического ведомства. Захарова подчеркнула, что ответные меры на введенные Канадой ограничения последуют в ближайшее время.

На днях Оттава объявила о введении санкций в отношении девяти российских официальных лиц. В их числе – глава ФСБ России Александр Бортников и генпрокурор Игорь Краснов.

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