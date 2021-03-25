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Лазарев уехал из России в компании Малиновского

20:26
  • четверг
  • 25 марта 2021

Друзья проводят много времени вместе

Российский певец Сергей Лазарев уехал из страны. И не один, а в компании своего близкого друга Алекса Малиновского.

О своей поездке Лазарев сообщил в инстаграме, предложив подписчикам угадать пункт назначения. Поклонники могли выбрать из четырех вариантов: Сыктывкар, Пенза, Индонезия и Америка. Однако долго сохранять интригу Лазарев не смог и вскоре признался, что друзья прилетели в Мексику.

Певец пожаловался, что полет длился очень долго. Все это время ему пришлось находиться в маске, из-за чего теперь у него болят уши. Как долго Лазарев и Малиновский пробудут в Мексике и зачем они туда прилетели - не сообщается.

Ранее они уже неоднократно отдыхали вместе. Так в начале марта друзья катались на сноубордах в Красной Поляне, а в январе вместе отдыхали на Бали.

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Сергей Лазарев
Сергей Лазарев
Скриншот, инстаграм Сергея Лазарева
Скриншот, инстаграм Сергея Лазарева
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