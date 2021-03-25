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Байден пообещал американцам 6-процентный рост ВВП

21:03
  • четверг
  • 25 марта 2021

Президент США проводит первую публичную пресс-конференцию

Президент США на первой публичной пресс-конференции после вступления в должность ободрил американцев. По словам Джо Байдена, специалисты прогнозируют экономический рост в 6% ВВП после восстановления от пандемии.
Байден забыл о запланированной на 25 марта собственной пресс-конференции

"Большинство прогнозов по экономическому росту на этот год существенно укрепились и сейчас предсказывают, что рост ВВП превысит 6%", - заявил американский лидер.

По данным Байдена, ситуация на трынке труда в стране улучшается. Число подавших заявление на пособие по безработице за прошедшую неделю сократилось более чем на 100 тысяч человек – как сказал президент, до уровня перед началом пандемии, передает РИА Новости.

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