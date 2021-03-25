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Истинные ценности и воспитание молодежи: о чем Путин говорил с деятелями культуры

22:16
  • четверг
  • 25 марта 2021

Встреча прошла в режиме видеоконференции

Владимир Путин, сделавший прививку от коронавируса, теперь намерен чаще посещать театры, библиотеки, концертные залы. Об этом сам глава государства заявил на встрече с новыми лауреатами президентских премий, которые вручаются молодым деятелям культуры и авторам произведений для детей. Поздравляя собеседников, Владимир Путин отметил, что каждый из них внёс большой вклад в утверждение тех ценностей, которые объединяют поколения россиян и помогают воспитанию юных граждан. Встреча прошла в режиме видеоконференции, но сегодня же президент лично посетил Детский музыкальный театр юного актёра.

Пандемия коронавируса стала испытанием для всего мира искусства. Закрывались театры, отменялись концерты. Но даже в таких условиях, отмечает Владимир Путин, культурная жизнь не встала на паузу.

"Государство делало все для того, чтобы поддержать организации, коллективы сферы культуры. И в том, что у нас, в России, несмотря ни на что, культурная жизнь не просто продолжалась, но и обрела новые формы воплощения, безусловно, в этом прямая ваша заслуга", - заявил Владимир Путин.

Эта встреча - не просто чествование лауреатов президентской премии, а возможность поговорить о наболевшем. Композитор Элмир Низамов в свои 34 - уже звезда. Сотни симфонических произведений, работа с лучшими оркестрами. Но добиться успеха в его профессии сегодня совсем непросто, говорит музыкант. Причина - в системных недочетах.

"Тот статус, который был у композиторов, к сожалению, очень упал. Филармонии, оперные театры очень боятся и рискуют, работая с современными композиторами. Кто-то преподает, кто-то что-то. Но жить творчеством очень тяжело", - говорит Низамов.

"Надо сказать, что так было, наверное, всегда, если по-честному говоря. Провалы были всегда, во все времена, и так случалось с теми людьми, которые сегодня считаются классиками. Но это не мешает нам подумать о том, чтобы создать системную поддержку этого вида творческой деятельности. Это чрезвычайно важно, потому что, собственно говоря, это первичный источник творчества по очень многим другим направлениям", - заявил в ответ Владимир Путин.

Разговор о музыке продолжается с пианистом Олегом Аккуратовым.  Слепой от рождения, он виртуозно владеет инструментом. Но учился фактически "вопреки". В российских музыкальных школах сегодня крайне мало нотной литературы, созданной для слабовидящих людей. 

"Мы такие же, как все, но нам чуть-чуть сложнее продемонстрировать свои способности и добиться успехов, отдаться творчеству. Это, конечно же, очень важно для нас всех", - говорит Аккуратов.

"Что касается нот по Брайлю, это тоже отдельная вещь, и обещаю, мы это поправим. Вы сказали, что "нам, людям с ограничениями по здоровью, чуть-чуть сложнее добиться успеха". Но не чуть-чуть сложнее, а сложнее действительно намного, чем людям, у которых таких ограничений нет. Но мы знаем, как выступают наши спортсмены-паралимпийцы, и видим, что вроде чуть-чуть сложнее, а на самом деле не чуть-чуть, а результаты такие, что дай Бог каждому человеку, у которого нет никаких ограничений по здоровью!" – говорит Путин.

Лауреат президентской премии, библиотекарь Мария Веденяпина говорит с президентом о необходимости поддержки российских библиотек. Да, сегодня большую часть информации можно найти в интернете, но ведь бумажная книга - это гораздо больше, чем просто информация.

"Я боюсь, что тогда у нас может быть такой уклон в общество Шариковых. Когда мы все умеем считать. И хорошо пользоваться роботами. Но при этом мы сами превращаемся в роботов. А человеческое уходит", - рассуждает Веденяпина.

Президент уже поручил правительству проработать систему поддержки библиотек. Помощи просят и мультипликаторы. Один из создателей мультфильмов "Бременские музыканты" и "Каникулы Бонифация"   Леонид Носырев рассказал Владимиру Путину об идее государственной мультипликационной студии. Глава государства изучит проект.

О господдержке в кино говорил кинематографист Игорь Угольников.  Сейчас он готовит фильм о народном ополчении в годы Великой Отечественной.

"Печально, но факт: иногда, вы знаете, наши дети нам не верят. И мы порой виноваты в этом сами, демонстрируя недостоверные киноподелки о войне с оголтелыми НКВДшниками, генералами, которые гонят на смерть своих солдат", - говорит Угольников.

"По поводу моды на оголтелых НКВДшников при описании событий прошлых лет… ну что, мода такая! Ведь у нас даже на международные конкурсы выставляются в основном ленты, которые говорят о проблемах советского времени. Ну, наверное, потому, что других лент на международных конкурсах от России просто не принимают. Хотя, конечно, там есть на что обратить внимание с тем, чтобы ничего подобного в нашей жизни и в будущем России не повторилось. Но это не должно для нас застилать глаза на величие подвига нашего народа, особенно в годы Великой Отечественной войны", - заявил президент.

А балерина Ольга Смирнова рассказала президенту о том, как потратит премию: 5 миллионов рублей: "Благодаря вашей премии я могу осуществить свою давнюю мечту. А именно к 200-летнему юбилею Федора Михайловича Достоевского осуществить постановку его романа "Идиот".

Спектакль публика сможет увидеть уже в этом году. После связанных с пандемией ограничений зритель возвращается в кино- и театральные залы. Будут ждать его и в новом здании Детского музыкального театра юного актера, которое сегодня посетил президент. Теперь в нем появилась новая сцена с оркестровой ямой. И комфортные репетиционные залы для молодых артистов, которые уже готовятся к премьерам в новом театральном сезоне.

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр".

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