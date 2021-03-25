Байден признался, что соскучился по Трампу

Президент США дал первую большую пресс-конференцию

Президент США Джозеф Байден едва вступил в должность, а уже готов идти на второй срок. Об этом он заявил на первой после инаугурации большой пресс-конференции. Ожиданий прессы она не оправдала. Представителей медиа было всего несколько десятков, острых вопросов никто не задавал. В своём первом крупном выступлении Джо Байден, который впервые выступал больше часа в прямом эфире, коснулся всех важнейших для США вопросов: борьба с пандемией, миграция, помощь экономике, климатическая программа, внешняя политика. Упомянул и Владимира Путина.

К трибуне 78-летний Джо Байден идет неожиданно бодро. Лишь в дверях немного спотыкается, но в зале, как известно, безветренно, так что в этот раз устоять получается. Впереди непростое дело: в качестве президента демократу еще не доводилось так долго - целый час - отвечать на вопросы журналистов, как предполагалось, острые. Впрочем, в Белом доме об этом позаботились. Под предлогом санитарных мер в зал пустили всего 30 журналистов, в основном, лояльных. Исключив, таким образом, неприятные сюрпризы. Глава государства с упоением хвастается достижениями.

"Ещё в декабре я поставил задачу: сделать 100 миллионов прививок против коронавируса американцам в течение моих первых 100 дней в качестве президента. Мы выполнили эту цель уже на той неделе, раньше срока. Теперь я ставлю новую задачу: к моим ста дням в президентском офисе - сделать 200 миллионов прививок. Это очень амбициозно. Ни одна страна такого не делает, но я верю, что мы сделаем", - заявил Путин.

Вопрос о мигрантах: число мексиканцев, говорит репортер, которые незаконно пересекают границу США, увеличилось на треть. Ситуация сейчас хуже, чем при Трампе. У Байдена весьма смелое объяснение.

"Знаете, я бы хотел думать, что люди прибывают в страну потому, что считают меня "хорошим парнем". Но так происходит каждый год. И ничего не изменилось - на 28% выросло количество людей на границе при моей администрации. Ну да. Но не думаете ли вы что это потому, что я приятный парень? И я делаю хорошие дела. Я столкнулся с этой проблемой ещё когда был сенатором,... то есть вице-президентом. Мы тогда согласовали двухпартийный план: выделить 700 миллионов долларов на решение проблемы. Но что сделал Трамп? Он разрушил этот фонд. Он его просто не использовал", - заявил Байден.

Пожалуй, никогда еще Байден - президент-затворник - не был так красноречив. Пришлось собраться, на кону ведь репутация. И все потому, что так долго - целых 65 дней после инаугурации - американская пресса не ждала пресс-конференции лидера страны уже сотню лет. К примеру, Трамп к этому моменту провел не менее 5 таких встреч, Обама - три, Буш и Клинтон - по четыре. Сотрудники администрации Байдена же тянули до последнего, сдались только под давлением общественности. Причина кажется слишком очевидной. Байдена ведь называют "машиной по производству ляпов".

— Сейчас мы переходим к делу и... эм-м-м... Рон, к кому я должен обратиться?

— Эммм. Спасибо большое, мистер президент, я думаю, прессе пора покинуть нас.

Так всего за несколько часов до начала пресс-конференции Байден на ровном месте теряется, по выражению глаз видно: он не понимает, что происходит. А накануне журналисты интересуются у вернувшегося за забытой маской президента, как он готовится к своему первому большому брифингу.

"Что? Какая пресс-конференция?" – ответил он.

Немощный президент - слабая Америка, уже давно сетуют на телеканалах, симпатизирующих республиканцам. И имеют право. То Байден трижды падает, поднимаясь по трапу самолета, как объяснят потом в администрации "из-за сильного ветра", то путает сестру со своей женой, то называет вице-президента Камалу Харрис главой государства. Без подобных оговорок не обходится ни одно публичное выступление Байдена. А потому сложно даже представить, как зашкаливал сегодня пульс у пресс-секретаря Белого Дома Джейн Псаки каждый раз, когда Байден начинал говорить. Впрочем, обошлось. И президент так поверил в себя, что даже заявил: будет баллотироваться на второй срок.

"Понимаете, я президентом стал недавно. Вы спрашиваете о моём предшественнике, Трампе… Ой, я по нему так скучаю. Я думаю, что можно будет участвовать в выборах вполне", - сказал Байден.

Что касается внешней политики, оригинальностью Байден не отличился. КНДР традиционно пообещал "соответствующий ответ", если страна пойдет на эскалацию напряженности. По поводу вывода войск из Афганистана до 1 мая, как планировал Дональд Трамп, заявил, что не считает возможным уложиться в срок. Рассуждая же об отношениях с Китаем, попытался заодно и реабилитироваться после своих резких слов о Владимире Путине. На этот раз похвалил российского коллегу.

"Си Цзиньпин очень-очень-очень умный парень. Как Путин. Автократ. Мы понимаем, они сомневаются в демократии, в нашем будущем. Когда меня избрали, мы 2 часа проговорили с лидером Китая. Я сказал ему, что мы не стремимся к конфронтации, но понимаем: будет жесткая конкуренция. И в этой жесткой конкуренции Китай должен играть по правилам честной конкуренции", - заявил Байден.

Спустя уже 45 минут после начала пресс-конференции Байден стал с нетерпением поглядывать на часы. Возможно, заскучал. Что не удивительно. Ни одного острого вопроса ему так и не задали.

Ольга Оксенич, Сергей Псурцев, "ТВ Центр".

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