"Гнать в шею": Зеленскому предрекли проблемы за преследование Семенченко

Бывшего депутата Рады подозревают в торговле оружием

На Украине получил продолжение конфликт президента Зеленского и радикалов. СБУ нагрянула к экс-депутату Верховной Рады и участнику боевых действий в Донбассе Семёну Семенченко. Его обвиняют в создании незаконного вооружённого формирования. По версии следствия, частная военная компания подозреваемого занималась подготовкой тяжких преступлений, в том числе представляющих угрозу национальной безопасности. В группировку входили свыше 150 человек. Все они также стали фигурантами уголовного дела.

Клиповый монтаж, тревожная музыка, бойцы в камуфляже. Мини-блокбастер повествует об операции СБУ в Киевской области - накрыта база незаконного вооруженного формирования. Среди вещдоков: штурмовые винтовки, помповые ружья, ручной пулемет Калашникова, около шести тысяч патронов разного калибра, а еще гранаты, тротиловые шашки, пластид. По версии следствия, в частной военной компании состояли полторы сотни людей. Организовали ее бывшие народные депутаты Украины Семён Семенченко и Евгений Шевченко. Обвинение одновременно серьезное и крайне унизительное для недавних героев. Якобы они организовали поставку оружия из России для нужд ВСУ с целью личного обогащения.

"Полученные данные полностью развеивают миф, что отдельные лица якобы помогали государству. Как вы видите, они закупили оружие на 30 тысяч долларов, а продали оборонным предприятиям – за 200 тысяч долларов. То есть об отстаивании государственных интересов здесь речи не идёт", - сообщили в СБУ.

Задержать самого Семена Семенченко (кстати, это псевдоним 46-летнего Константина Гришина) пока не удалось. Его супруга утверждает, что последний раз разговаривала с ним по телефону 10 дней назад. Бизнес-партнер Семенченко Шевченко объясняет, что ЧВК они действительно создавали для выполнения контрактов Госдепартамента США по охране объектов в Сирии и Афганистане.

"Трамп заявил, что он выводит контингент США из Сирии и Афганистана. На этом мое участие как инвестора в организации компании была завершена", - говорит он.

Семен Семенченко известен как командир запрещённого в России батальона "Донбасс". Если верить украинским телеканалам, он чудом уцелел в Иловайском котле, отделавшись ранением в бедро. И вскоре по проторенной другими фронтовыми патриотами дороге попал в Верховную раду. В 2016 году Семенченко был одним из главных инициаторов экономической блокады ДНР и ЛНР. А вот так его описывает бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко: "Семенченко прошел путь от подозреваемого в убийстве в Севастополе (до войны), известного командира добровольцев до пиар-афериста, организатора злосчастной блокады украинского угля, активиста Михомайдана и вплоть до создания незаконной вооруженной группировки. Идиоты не переводятся, они совершенствуются".

Три года назад Семенченко оказался в центре громкого скандала в Грузии, где он с оружием в руках отстаивал интересы ставленника Михаила Саакашвили Григола Вашадзе в преддверии президентских выборов. С тех пор из публичной политики Семенченко пропал. И занялся торговлей оружием, как многие наёмники АТО. По самым скромным оценкам СБУ, на руках у бойцов, воевавших в Донбассе со стороны Киева, около 3 миллионов единиц оружия. Президент Зеленский с настоящими воротилами оружейного бизнеса конфликтов избегает, а для показательных порок выбирает персонажей, с требованием свободы для которых радикалы точно не выйдут на улицы, как и показывает пример Семенченко. Заступился за него один только Михаил Саакашвили, и то в фейсбуке.

"Это обычная месть украинских коррупционеров, в лице их главной организации в Украине — СБУ. Убедительно и искренне советую президенту Владимиру Зеленскому гнать в шею "защитников национальной безопасности". Они ни до чего хорошего ни самого Зеленского, ни украинскую государственность не доведут", - пугает Саакашвили.

Чего действительно хотят украинские националисты, так это поквитаться с Виктором Медведчуком, которого обвиняют в пророссийской позиции. Возле здания генпрокуратуры в четверг прошел пикет с требованием посадить лидера "Оппозиционной платформы - За жизнь". И сегодня же силовики пришли с обыском в офис Медведчука. В самой партии утверждают, что давление на политическое движение - не что иное, как борьба против суверенитета Украины.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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