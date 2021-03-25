Забывший про пресс-конференцию Байден собрался на второй срок

Президент США проводит первую публичную пресс-конференцию

Джо Байден утвердительно ответил на вопрос журналистов, намерен ли он баллотироваться на второй срок в качестве президента США. Американский лидер проводит первую после инаугурации публичную пресс-конференцию.

"Мой ответ - да. Я планирую баллотироваться на второй срок", - цитирует Байдена РИА Новости.

Ранее в Twitter появилось видео, снятое во время очередного брифинга американского лидера. Байдена спросили, готовится ли он к своей пресс-конференции. Президент не смог вспомнить, к чему ему предстоит готовиться.

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