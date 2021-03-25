Собянин сообщил о снижении уровня госпитализаций пациентов с COVID-19

Система здравоохранения столицы свободно справляется с нагрузкой

Число ежедневных госпитализаций пациентов с коронавирусом в Москве остановилось на невысоком уровне. Система здравоохранения столицы свободно справляется с текущей нагрузкой, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Сегодня… ситуация стабилизировалась на достаточно таком, я бы не сказал, что очень низком уровне, но на таком, приемлемом, с которым свободно справляется здравоохранение", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия-1".

Мэр столицы признал: специалисты не исключают нового всплеска заболеваемости. В то же время, напомнил Собянин, многие жители столицы уже привиты от коронавируса. Вакцинацию прошли около миллиона москвичей.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram