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Собянин сообщил о снижении уровня госпитализаций пациентов с COVID-19

21:56
  • четверг
  • 25 марта 2021

Система здравоохранения столицы свободно справляется с нагрузкой

Число ежедневных госпитализаций пациентов с коронавирусом в Москве остановилось на невысоком уровне. Система здравоохранения столицы свободно справляется с текущей нагрузкой, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Собянин назвал число привитых от коронавируса москвичей

"Сегодня… ситуация стабилизировалась на достаточно таком, я бы не сказал, что очень низком уровне, но на таком, приемлемом, с которым свободно справляется здравоохранение", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия-1".

Мэр столицы признал: специалисты не исключают нового всплеска заболеваемости. В то же время, напомнил Собянин, многие жители столицы уже привиты от коронавируса. Вакцинацию прошли около миллиона москвичей.

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