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Российские футболисты разгромили соперников в первом матче молодежного ЧЕ

22:29
  • четверг
  • 25 марта 2021

Стартовая игра прошла в Венгрии

Молодежная сборная России начала с крупной победы свое выступление в групповом этапе Чемпионата Ервопы среди игроков не старше 21 года. Россияне разгромили команду Исландии со счетом 4:1.
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Встреча прошла в венгерском Дьере. Авторами голов у россиян стали Федор Чалов (с пенальти), Наир Тикнизян, Арсен Захарян и Денис Макаров. У исландцев  отличился Свейнн Арон Гудьонсен.

В следующее матче сборная России встретится с командой Франции. Игра пройдет в Венгрии, в городе Сомбатхее, передает РИА Новости.

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