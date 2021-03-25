Российские журналисты задержаны на акции протеста в Минске

Предварительно – за отсутствие аккредитации

Двое российских журналистов задержаны силовиками во время акции протеста, устроенной белорусской оппозицией в Минске. Как сообщили в газете "Коммерсант", один из них – корреспондент издания Кирилл Кривошеев.

"Конечно, будем обращаться, куда можем, естественно, все структуры, силовые, МИД", - сказал главный редактор издания Владимир Желонкин. По его данным, задержанный корреспондент сообщил только о месте пребывания – он не уточнил, предъявлены ли ему какие-то обвинения.

В свою очередь, в Белорусской ассоциации журналистов сообщили, что в Минске задержан также фотограф газеты "Известия". А в Союзе журналистов России агентству РИА Новости сообщили, что причина задержания представителей СМИ – отсутствие аккредитации, их скоро отпустят.

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