ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Российские журналисты задержаны на акции протеста в Минске

22:44
  • четверг
  • 25 марта 2021

Предварительно – за отсутствие аккредитации

Двое российских журналистов задержаны силовиками во время акции протеста, устроенной белорусской оппозицией в Минске. Как сообщили в газете "Коммерсант", один из них – корреспондент издания Кирилл Кривошеев.
Силовики и спецтехника стянуты к резиденции Лукашенко в Минске

"Конечно, будем обращаться, куда можем, естественно, все структуры, силовые, МИД", - сказал главный редактор издания Владимир Желонкин.  По его данным, задержанный корреспондент сообщил только о месте пребывания – он не уточнил, предъявлены ли ему какие-то обвинения.

В свою очередь, в Белорусской ассоциации журналистов сообщили, что в Минске задержан также фотограф газеты "Известия". А в Союзе журналистов России агентству РИА Новости сообщили, что причина задержания представителей СМИ – отсутствие аккредитации, их скоро отпустят.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Сотрудники правоохранительных органов задерживают людей, подозреваемых в участии в акции протеста в Минске
Сотрудники правоохранительных органов задерживают людей, подозреваемых в участии в акции протеста в Минске
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.