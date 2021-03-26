Макрон заявил о "мировой войне нового типа" из-за вакцин и России

Европе не хватает самостоятельности, считает французский президент

По итогам первого дня виртуального саммита Евросоюза президент Франции Эмманюэль Макрон заявил на пресс-конференции, что в Европе разразилась "мировая война нового типа", пишет газета Le Figaro.

Глава государства отметил "стремления России и Китая оказать влияние с помощью вакцин". В сложившейся ситуации, добавил Макрон, Европа должна проявить самостоятельность и взять на себя производство препаратов для профилактики COVID-19, чтобы ни от кого не зависеть.

По словам Макрона, в ближайшие месяцы Европа увеличит объемы производства вакцин и, даже более того, станет их крупнейшим производителем. Кроме того, президент Франции выступил с предложением о блокировке экспорта вакцин, если производитель игнорирует взятые на себя обязательства по поставкам в Евросоюз.

В настоящее время на рассмотрении регулятора ЕС находится российская вакцина "Спутник V". Ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что разработка центра имени Гамалеи Европе не нужна, так как там хватает уже одобренных EMA препаратов.

Вместе с тем премьер-министр Италии Марио Драги не исключал самостоятельных закупок Римом "Спутника V". Аналогичные планы высказывали в Берлине.

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