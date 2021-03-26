Роспотребнадзор раскрыл принцип работы "ЭпиВакКороны"

Формируется тройная линия защиты

Роспотребнадзор опубликовал у себя на сайте материал "О принципах работы вакцины "ЭпиВакКорона", в котором рассказывается, что этот препарат для профилактики коронавирусной инфекции, разработанный в центре "Вектор", формирует тройную иммунную защиту.

Первая линия получается так - антитела препятствуют взаимодействию S-белка коронавируса с рецептором клетки. Второй линией становятся мешающие слиянию вирусной оболочки с клеточной мембраной антитела. Третья линия вступает в дело, если патоген все же проникает в клетку: активируются клетки иммунной системы (это, в частности, нейтрофилы, макрофаги, натуральные киллеры).

Ранее на этой неделе Роспотребнадзор сообщил, что при испытании "ЭпиВакКороны" на добровольцах после двух доз специфичные к антигенам антитела выработались у 100% участников тестов.

"ЭпивВакКорона" - вторая российская вакцина от COVID-19. Ее зарегистрировали 14 октября 2020 года. Также в России производятся для гражданского оборота препараты "Спутник V" и "КовиВак". Массовая вакцинация в стране продолжается с 18 января.

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