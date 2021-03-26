ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Политолог оценил будущее отношений России и Запада

09:49
  • пятница
  • 26 марта 2021

Сергей Марков уверен, что они станут более агрессивными

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили пресс-конференцию президента США Джо Байдена. Какие направления своей внешней политики обозначил глава Белого дома? Можно ли ждать изменений во взаимоотношениях Вашингтона и Москвы? Насколько самостоятелен в своих решениях Байден и в какой мере на его политику будет влиять команда? На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил политолог Сергей Марков.

"Мы будем иметь с Западом более агрессивные отношения... По итогам событий в Белоруссии на Западе сделали вывод о том, что у нас стабильность до сих пор преувеличивалась, а протестный потенциал недооценивался их аналитиками. И нужно бить сейчас. Если раньше их удар был запланирован на 2023 год, то сейчас они время удара переместили на 2021 год на время выборов в Госдуму", - сказал эксперт.

Полный комментарий Маркова смотрите в видео.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Джо Байден
Джо Байден
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.