Политолог оценил будущее отношений России и Запада

Сергей Марков уверен, что они станут более агрессивными

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили пресс-конференцию президента США Джо Байдена. Какие направления своей внешней политики обозначил глава Белого дома? Можно ли ждать изменений во взаимоотношениях Вашингтона и Москвы? Насколько самостоятелен в своих решениях Байден и в какой мере на его политику будет влиять команда? На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил политолог Сергей Марков.

"Мы будем иметь с Западом более агрессивные отношения... По итогам событий в Белоруссии на Западе сделали вывод о том, что у нас стабильность до сих пор преувеличивалась, а протестный потенциал недооценивался их аналитиками. И нужно бить сейчас. Если раньше их удар был запланирован на 2023 год, то сейчас они время удара переместили на 2021 год на время выборов в Госдуму", - сказал эксперт.

Полный комментарий Маркова смотрите в видео.

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