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Сенат США впервые назначил на федеральный пост трансгендера

08:46
  • пятница
  • 26 марта 2021

Кандидатуру Рейчел Левин утвердил Джо Байден

В американском правительстве появился первый трансгендер. О том, что президент Джо Байден с его неторопливостью начал обдумывать назначение трансгендера Рейчел Левин на пост помощника министра здравоохранения, стало известно в январе. Объяснил он это так: "Доктор Рейчел Левин обеспечит стабильное лидерство и необходимый опыт, нужные нам для того, чтобы пройти через эту пандемию — независимо от почтового индекса, расы, религии, сексуальной ориентации, гендерной идентичности или инвалидности".

Рейчел была добропорядочным семьянином по имени Ричард, воспитывала детей. Однако в 2011 стала Рейчел. Но заслужить славу первого трансгендера во власти Рейчел не суждено! Еще в ноябре прошлого года в Сенат штата Делавэр прошла трансгендер Сара Макбрайд.

Список представлений о собственной гендерной принадлежности сейчас – как нам говорят специалисты – достаточно обширен.  В просвещенном мире уже насчитали 54 гендерные вариации – от бигендера до всеобщеполового – ну эти вообще хорошо устроились. Не пропадут. Не всяк женщина, кто выглядит как женщина. В действительности все не так, как на самом деле.

Алексей Фролов, "ТВ Центр".

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Рейчел Левин
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