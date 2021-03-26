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ЧП в Суэцком канале взорвало цены на морские перевозки

08:23
  • пятница
  • 26 марта 2021

Проблема пока не решена

В связи с блокировкой Суэцкого канала севшим на мель судном-контейнеровозом стоимость морских грузоперевозок выросла в несколько раз, передает агентство Bloomberg.
Перекрывший Суэцкий канал контейнеровоз частично сняли с мели

Как отметили специалисты, общие потери, которая в итоге понесет мировая экономика, пока подсчитать сложно. В настоящий момент доставка грузов и нефтепродуктов задерживается на сумму свыше 10 миллиардов долларов.

В материале приводится пример: прямо сейчас доставить из Китая в Европу стандартный сухогрузный контейнер объемом 67,7 кубометра стоит 8 тысяч долларов. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, услуга подорожала в четыре раза.

Если канал будет оставаться заблокированным, считают аналитики, танкеры, которые везут нефть из стран Ближнего Востока в Европу, могут быть направлены вокруг мыса Доброй Надежды.

Ранее в южной части Суэцкого канала на мель сел контейнеровоз Ever Given. 400-метровое судно шло под панамским флагом из Китая в Роттердам. Сейчас оно находится у берегов Египта. Движение заблокировано в обе стороны. На исправление ситуации могут уйти недели.

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