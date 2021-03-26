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Почти половина москвичей имеют иммунитет к COVID-19

08:44
  • пятница
  • 26 марта 2021

Столица постепенно отказывается от ограничений

В Москве около 44% жителей уже имеют иммунитет к коронавирусной инфекции, заявила заместитель мэра города по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

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Она отметила, что благодаря большому числу людей с выработанным иммунитетом москвичи почти вернулись к привычной жизни, передает РИА Новости.

"Мы систематически проводим замер уровня популяционного иммунитета – антитела G в среднем имеют 43-44% москвичей. Это довольно высокий показатель, который позволяет городу жить почти нормальной жизнью с минимальными ограничениями", - сказала Ракова.

Заммэра добавила, что первым компонентом вакцины в столице уже привились около миллиона человек, а 80% из них успели сделать и вторую прививку.

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