В СК назвали возможные причины падения вертолета Ка-32

В результате трагедии погиб один человек

В Калининградской области выясняют причины крушения вертолета МЧС, в результате которого погиб один человек. Еще двоих членов экипажа удалось спасти. Они госпитализированы с незначительными травмами, передает "ТВ Центр".

Ка-32 выполнял вечерний тренировочный полет и упал в акватории Куршского залива. Как сообщается, вертолет перед вылетом прошел все необходимые проверки, которые не выявили каких-либо неполадок. Основных версий случившегося, по данным Следственного комитета, сейчас две: нарушение техники безопасности и ЧП на борту, не зависящее от экипажа. В МЧС сообщили, что вертолетом управляли опытные пилоты, они неоднократно участвовали в сложнейших операциях по поиску и спасению людей и борьбе с природными и техногенными пожарами.

"К месту были направлены спасательные средства в количестве 10 единиц техники и 50 единиц личного состава. На борту находилось три человека, к сожалению, один человек погиб, двое спасены. В настоящий момент развернут оперативный штаб, работает комиссия по установлению причин происшествия, информация уточняется", - заявил начальник отдела информации ГУ МЧС России по Калининградской области Алексей Баранов.

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