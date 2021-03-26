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Как в российских регионах готовятся к сезону паводков

08:59
  • пятница
  • 26 марта 2021

Специалисты приступили к взрывным работам

В двух районах Прибайкалья из-за угрозы паводка ввели режим повышенной готовности. Большое количество снега и резкое потепление уже привели к подтоплениям в Усольском районе Иркутской области. 

Под Челябинском военные специалисты подрывают лед на реке Сим. В потенциальной зоне подтопления находится город Аша с населением  30 тысяч человек, передает "ТВ Центр".

В Приморье на реке Арсеньевка также приступили к взрывным работам. Саперы  используют около 150 килограммов тротила.  Их задача -  разбить пока еще толстый лед на мелкие куски, чтобы те, проплывая мимо опор моста, не повредили конструкцию. Переправа соединяет несколько населенных пунктов  с районным центром. 

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