Как в российских регионах готовятся к сезону паводков

Специалисты приступили к взрывным работам

В двух районах Прибайкалья из-за угрозы паводка ввели режим повышенной готовности. Большое количество снега и резкое потепление уже привели к подтоплениям в Усольском районе Иркутской области.

Под Челябинском военные специалисты подрывают лед на реке Сим. В потенциальной зоне подтопления находится город Аша с населением 30 тысяч человек, передает "ТВ Центр".

В Приморье на реке Арсеньевка также приступили к взрывным работам. Саперы используют около 150 килограммов тротила. Их задача - разбить пока еще толстый лед на мелкие куски, чтобы те, проплывая мимо опор моста, не повредили конструкцию. Переправа соединяет несколько населенных пунктов с районным центром.

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