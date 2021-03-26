Три пункта пропуска беженцев возобновили работу в Сирии

Гумкоридоры открыли благодаря содействию российского Центра по примирению враждующих сторон

В Сирии на границе провинций Идлиб и Алеппо возобновили работу три пункта пропуска для беженцев. Около года боевики под различными предлогами блокировали выход мирных жителей. Договориться об открытии гуманитарных коридоров удалось благодаря содействию российского Центра по примирению враждующих сторон. Ожидается, что всего за неделю в Алеппо смогут вернуться порядка двух тысяч вынужденных переселенцев.

Эти бетонные блоки и "ежи" планируют убрать. Сообщение между подконтрольным боевикам Идлибом и освобожденным Алеппо - возобновить. Правда, пока лишь в формате гуманитарных коридоров для людей, которые давно хотят покинуть мятежный район. После долгих переговоров с оппозицией российским военным удалось убедить полевых командиров, открыть со своей стороны три перехода для беженцев.

"Мы готовы с русскими друзьями принять беженцев, оказать им первую медицинскую помощь. При необходимости можем направить в Алеппо", - сказал Абу Саеф Эннар, представитель департамента здравоохранения Алеппо.

Боевики каждый раз находили поводы для отказа. Последний - пандемия. Мол, опасались распространения коронавируса. В Идлибе сейчас брат и жена Махера. Уже два года они живут в лагере для беженцев. Поехали забрать вещи. Хотели перебраться в Алеппо. Но боевики обратно их не выпустили. Махер пытался забрать родных. Даже прорывался через КПП на грузовике, но каждый раз неудачно.

Подробности смотрите в репортаже Тимура Абдуллаева.

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