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"Память крепче гранита": Минобороны запустило проект о мемориалах ВОВ

09:37
  • пятница
  • 26 марта 2021

Он приурочен к 76-й годовщине победы в Великой Отечественной войне

К 76-й годовщине победы в Великой Отечественной войне Минобороны запустило мультимедийный проект "Память крепче гранита". Он рассказывает о мемориалах красноармейцам, установленных в России и за рубежом.

На портале опубликованы сведения о памятниках и сражениях, которым они посвящены. Например, о военном кладбище в Пскове, где похоронены 600 советских воинов, павших в боях при защите города в 1944 году. Об Аллее авиаторов в поселке Сафроново Мурманской области, о памятнике "Скорбящая мать"  в Карелии.

На созданном специалистами оборонного ведомства ресурсе также можно познакомиться с ранее неизвестными документами, картами и фотографиями времен войны, передает "ТВ Центр".

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