"Память крепче гранита": Минобороны запустило проект о мемориалах ВОВ

Он приурочен к 76-й годовщине победы в Великой Отечественной войне

К 76-й годовщине победы в Великой Отечественной войне Минобороны запустило мультимедийный проект "Память крепче гранита". Он рассказывает о мемориалах красноармейцам, установленных в России и за рубежом.

На портале опубликованы сведения о памятниках и сражениях, которым они посвящены. Например, о военном кладбище в Пскове, где похоронены 600 советских воинов, павших в боях при защите города в 1944 году. Об Аллее авиаторов в поселке Сафроново Мурманской области, о памятнике "Скорбящая мать" в Карелии.

На созданном специалистами оборонного ведомства ресурсе также можно познакомиться с ранее неизвестными документами, картами и фотографиями времен войны, передает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram