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В США узнали о двух подходах Вашингтона к антироссийским санкциям

08:59
  • пятница
  • 26 марта 2021

Белый дом разделился на два лагеря

Как сообщила газета Financial Times, в Белом доме на данный момент существуют два подхода к вопросу новых санкций в отношении России - жесткий и прагматичный.

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Сторонником первого является, в частности, номинированная на пост замгоссекретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд.

Вторую группу составляют кадровые бюрократы из Госдепа и американского министерств финансов. Они не против ограничительных мер, но не уверены в их эффективности.

Нуланд и ее единомышленники же полагают, что Вашингтону следует полностью игнорировать мнение Евросоюза по поводу России и действовать самостоятельно во всех случаях.

При этом представители второго подхода вспоминают о санкциях против "Русала", которые вызвали рост цен на рынке алюминия, а затем были отменены.

В материале уточняется, что вопросами формирования санкционного пакета занимаются старший директор в совете национальной безопасности Питер Харрелл и советник замглавы минфина Элизабет Розенберг. Ожидается, что о новых мерах объявят 2 июня.

В Москве же не раз подчеркивали, что американская политика ограничений своих целей не достигает.

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