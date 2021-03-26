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В России предложили не продавать алкоголь покупателям с детьми

08:47
  • пятница
  • 26 марта 2021

Таким образом несовершеннолетних оградят от вредных привычек

Россиянам могут перестать продавать алкоголь и сигареты в присутствии детей. С соответствующим предложением выступила уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец.

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Она направила письмо с соответствующим предложением на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова. Волынец отметила, что родители часто посещают магазины и алкомаркеты вместе с несовершеннолетними детьми и покупают спиртное в их присутствии. По словам общественницы, из-за этого у детей может появиться ранний интерес к вредным привычкам.

Также Волынец напомнила о намерении Минздрава принять дополнительные меры, направленные на сокращение потребления алкоголя и табака среди молодёжи, передает RT.

"В связи с этим прошу вас рассмотреть целесообразность внесения изменений в действующее законодательство в части введения запрета на продажу данных товаров покупателям, которые пришли в магазин вместе со своими несовершеннолетними детьми", - отметила омбудсмен.

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