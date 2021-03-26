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Коронавирус в России подтвердился еще у 9167 человек

11:20
  • пятница
  • 26 марта 2021

Зафиксировано 405 летальных исходов

В оперативном штабе по контролю за распространением коронавирусной инфекции сообщили, что за минувшие сутки в России выявили 9167 новых случаев заболевания. 12,8% из них клинических проявлений болезни не имели.
Стартовало производство третьей российской вакцины от коронавируса

"Зафиксировано 405 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 10880 человек", - добавили в штабе.

Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве, где положительный тест сдали еще 1813 человек. Далее по приросту идут Санкт-Петербург (782) и Московская область (559).

За все время пандемии в стране выявлено 4501859 случаев COVID-19. 97017 человек умерли, полностью поправился 4120161 пациент.

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