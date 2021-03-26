За сутки в Москве от COVID-19 выздоровел 1551 пациент

Госпитализировано 759 человек

В Москве за сутки от коронавирусной инфекции вылечился еще 1551 человек, сообщили в оперштабе по контролю за распространением заболевания. Всего же после болезни в столице поправились уже 938673 пациента.

"Подтверждено 1813 новых случаев заражения, госпитализировано 759 человек, скончались 55 пациентов", - сообщили в оперштабе.

Там также напомнили, что при появлении симптомов ОРВИ необходимо принять простые меры безопасности: остаться дома и вызвать врача.

По всей стране за прошедшие 24 часа выявлено 9167 новых случаев COVID-19. За весь период пандемии в России заболели 4501859 человек, 97017 случаев завершились летальным исходом.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram