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За сутки в Москве от COVID-19 выздоровел 1551 пациент

11:29
  • пятница
  • 26 марта 2021

Госпитализировано 759 человек

В Москве за сутки от коронавирусной инфекции вылечился еще 1551 человек, сообщили в оперштабе по контролю за распространением заболевания. Всего же после болезни в столице поправились уже 938673 пациента.
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"Подтверждено 1813 новых случаев заражения, госпитализировано 759 человек, скончались 55 пациентов", - сообщили в оперштабе.

Там также напомнили, что при появлении симптомов ОРВИ необходимо принять простые меры безопасности: остаться дома и вызвать врача.

По всей стране за прошедшие 24 часа выявлено 9167 новых случаев COVID-19. За весь период пандемии в России заболели 4501859 человек, 97017 случаев завершились летальным исходом.

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