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Число жертв февральских морозов в Техасе выросло до 111

09:07
  • пятница
  • 26 марта 2021

Юг США оказался критически неготов к аномальной погоде

Как сообщает телеканал CNN со ссылкой на департамент здравоохранения американского штата Техас, из-за аномальных февральских холодов там погибли уже 111 человек.

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Преимущественно смерти были связаны с переохлаждением, их основная масса пришлась на период с 11 февраля по 5 марта. Кроме того, фиксировались вызванные аномальной погодой ДТП, отравления угарным газом, пожары, сбои медицинского оборудования.

Из-за холодов и снежных бурь в Техасе проводились веерные отключения электроэнергии. Без света течение нескольких дней оставались миллионы американцев. Возникали и проблемы с водоснабжением. Президент Джо Байден распорядился оказать властям Техаса федеральную помощь из-за последствий снежной бури.

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