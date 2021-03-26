Число жертв февральских морозов в Техасе выросло до 111

Юг США оказался критически неготов к аномальной погоде

Как сообщает телеканал CNN со ссылкой на департамент здравоохранения американского штата Техас, из-за аномальных февральских холодов там погибли уже 111 человек.

Преимущественно смерти были связаны с переохлаждением, их основная масса пришлась на период с 11 февраля по 5 марта. Кроме того, фиксировались вызванные аномальной погодой ДТП, отравления угарным газом, пожары, сбои медицинского оборудования.

Из-за холодов и снежных бурь в Техасе проводились веерные отключения электроэнергии. Без света течение нескольких дней оставались миллионы американцев. Возникали и проблемы с водоснабжением. Президент Джо Байден распорядился оказать властям Техаса федеральную помощь из-за последствий снежной бури.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram