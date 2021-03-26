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Обучение в колледжах могут сократить до двух лет

09:23
  • пятница
  • 26 марта 2021

Устаревшие образовательные программы захотели обновить

Обучение в российских колледжах по ряду специальностей планируется сократить до двух лет. Добиться этого российские власти постараются за счет обновления старых образовательных программ.
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Отмечается, что задумка не затронет направления подготовки в сфере культуры, здравоохранения и военных специальностей.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов отметил, что больше половины российских школьников после 9 класса уходят в колледжи и техникумы. Задача властей – обеспечить для них качественное обучение по востребованным специальностям, передают "Известия".

"Мы обсуждаем вопрос о сокращении сроков обучения по некоторым программам среднего профобразования, чтобы за два года можно было получить специалиста", - отметил министр.

"Если речь идет о реальной рабочей специальности, то самым правильным, на мой взгляд, была бы некая параллельная система обучения, когда часть недели студент учится в училище, а часть — приобретает навыки будущей профессии на каком-либо предприятии", - добавила сенатор Ольга Епифанова.

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