В Новосибирске подросток по балконам выбрался из горящей квартиры

На помощь потерпевшему пришел сосед

В Новосибирске во время пожара в жилом доме мужчина помог выбраться подростку из горящей квартиры на восьмом этаже, передает "ТВ Центр".

Молодой человек оказался в ловушке на лоджии, пламя быстро подступало, от высокой температуры у него уже начала дымиться одежда. На помощь потерпевшему пришел сосед. Он помог перелезть на свой балкон. Чуть позже их вывели из дома спасатели и передали медикам. Других жильцов эвакуировали по пожарной лестнице. Несмотря на огромное количество дыма, площадь возгорания оказалась небольшой - справиться с огнем удалось за полчаса.

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