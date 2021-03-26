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ЦБ отозвал лицензию у банка "Мегаполис"

09:22
  • пятница
  • 26 марта 2021

Назначена временная администрация

Банк России отозвал лицензию у чебоксарского банка "Мегаполис", который является участником системы страхования вкладов, передает в пятницу ТАСС.

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"Мегаполис", согласно данным регулятора, нарушал регулирующее банковскую деятельность законодательство, занижал величину необходимых к формированию резервов и завышал стоимость имущества, чтобы скрыть свое реальное финансовое положение.

В правоохранительные органы будут направлены данные об операциях, проводившихся кредитной организацией. Туда назначена временная администрация.

По данным на 1 марта, по величине активов "Мегаполис" занимал в банковской системе страны 234-е место.

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