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Исследование показало, как долго коронавирус остается на предметах быта

09:51
  • пятница
  • 26 марта 2021

Сильнее всего загрязняется керамика, а меньше всего - пластик

Коронавирус может оставаться на предметах быта до месяца, во многом "живучесть" инфекции зависит от влажности. К такому выводу пришли ученые из китайского Центра по контролю и профилактике заболеваний Гуанчжоу.

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Исследователи проверили гостиничные номера, в которых год назад проходили карантин 39 заболевших коронавирусной инфекцией. С различных поверхностей и предметов были взяты мазки, которые затем исследовали методом полимеразной цепной реакции.

В одной из ванных комнат на умывальнике коронавирус выявлялся на протяжении 28 дней, в канализационном отверстии – три недели, две недели – на сиденье унитаза. В среднем следы коронавирусной инфекции сохранялись на предметах до пяти дней. Ученые отметили, что чем большая влажность, тем дольше COVID-19 остается на предметах.

При этом чаще всего РНК возбудителя COVID-19 находили на чашках (100% случаев), раковинах (12,82%), туалетных сиденьях (7,89%), телефонах (5,56%) и прикроватных столиках (5,56%). Также следы вируса обнаруживали в канализационном отверстии, на пульте от телевизора, на поручне двери в ванную комнату и ручке комнатной двери. При этом все мазки с электрических выключателей дали отрицательный результат при исследовании на коронавирус, передают "Известия".

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