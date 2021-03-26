Сергунина пригласила московских предпринимателей пройти обучение по президентской программе

Ведущие экономические вузы Москвы стали участниками программы подготовки управленческих кадров

Столичные предприниматели и их сотрудники получат возможность пройти обучение по президентской программе подготовки управленческих кадров, заявила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, 66% стоимости программы будет оплачено из федерального бюджета и средств правительства Москвы, остальную же часть оплатит организация или сам специалист.

"Кадровый потенциал и подготовка высококлассных специалистов важны для любого города. Участники программы смогут повысить свою квалификацию на базе семи ведущих экономических вузов Москвы, а их работодатели - сократить затраты на обучение и одновременно усилить свои позиции на рынке", - отметила Сергунина.

Заявку на участие и необходимые документы нужно подать до 23 апреля. Вместе с тем желающие пройти обучение должны написать мотивационное эссе, а также пройти профессиональное интервью и тестирование. Конкурсные испытания будут проводиться до 21 мая включительно, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Участники смогут выбрать из двух вариантов обучения: базовой образовательной программы и проектно-ориентировочной программы. В первом случае предусматривается теоретическая профессиональная переподготовка по одному из направлений, пройти профессиональное интервью и тестирование. Конкурсные испытания будут проводиться до 21 мая включительно. Во втором случае - переподготовка с ориентацией на практические навыки и развитие компетенций менеджера. Здесь слушатели разработают и реализуют собственный проект под руководством преподавателя. Этот вариант должен быть направлен на повышение эффективности организации, в которой работает специалист.

В программе принимают участие Финансовый университет при правительстве РФ, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, Государственный университет управления, Российский экономический университет имени Плеханова, Национальный исследовательский университет "МЭИ", Международный институт менеджмента "Линк" и Московская международная высшая школа бизнеса "Мирбис".

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