ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Работодатели стали реже отказывать соискателям с татуировками

09:32
  • пятница
  • 26 марта 2021

Год назад отрицательно относились к татуировкам 40% россиян

Согласно результатам опроса, который провел сервис по поиску работы SuperJob и результатами которого делится в пятницу ТАСС, в России сократилось число работодателей, которые отказывают кандидатам из-за татуировок.

Тренер назвала самую вредную позу во время сидячей работы
Российского чиновника удивило нежелание людей работать за 15 тысяч

"14% в 2020-м и 10% сейчас. При этом в обществе стало больше неприятия подобного способа самовыражения: год назад отрицательно относились к татуировкам 40% россиян, сегодня таких 46%", - сказано в материалах исследования.

Там также отмечается, что количество желающих сделать тату по стране остается в пределах 17-18%.

Женщинам такой способ самовыражения нравится больше, чем мужчинам, продолжают аналитики. Они добавили, что чаще о желании украсить свое тело говорят представители молодого поколения, а также россияне с невысоким уровнем дохода.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Мужчина с татуировкой
Мужчина с татуировкой
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.