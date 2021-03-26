Работодатели стали реже отказывать соискателям с татуировками

Год назад отрицательно относились к татуировкам 40% россиян

Согласно результатам опроса, который провел сервис по поиску работы SuperJob и результатами которого делится в пятницу ТАСС, в России сократилось число работодателей, которые отказывают кандидатам из-за татуировок.

"14% в 2020-м и 10% сейчас. При этом в обществе стало больше неприятия подобного способа самовыражения: год назад отрицательно относились к татуировкам 40% россиян, сегодня таких 46%", - сказано в материалах исследования.

Там также отмечается, что количество желающих сделать тату по стране остается в пределах 17-18%.

Женщинам такой способ самовыражения нравится больше, чем мужчинам, продолжают аналитики. Они добавили, что чаще о желании украсить свое тело говорят представители молодого поколения, а также россияне с невысоким уровнем дохода.

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