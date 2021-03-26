Депутат МГД Козлов: Новая цифровая система усилит контроль за перевозкой строительных отходов

Цифровое решение позволит оптимизировать маршруты следования грузовиков

Депутат Московской городской думы Александр Козлов сообщил о запуске в столице компьютеризированной системы по контролю за перемещением и утилизацией грунта и отходов строительства. Как отметил парламентарий, цифровое решение позволит оптимизировать маршруты следования грузовиков по городским улицам и контролировать перевозку отходов до места утилизации.

Сегодня в Москве, рассказал Козлов, идет множество строек, от этой деятельности остается много мусора. Такие отходы при этом нередко оказываются на несанкционированных свалках: например, когда подрядчики решают сэкономить. Так что контроль следует осуществлять от стройплощадки до места назначения, будь то вторичная переработка или мусорный полигон.

"Автоматизированное цифровое решение поможет видеть весь процесс транспортировки, от первой до конечной точки, без возможности избавиться от груза отходов незаметно", - отметил депутат, которого цитирует информагентство "Москва".

По словам Козлова, система будет в том числе сокращать транспортные издержки, оптимизируя маршруты по городу. Станет возможным предсказать запросы строительства на больших данных, это позволит бизнесу начать развитие новых проектов в сфере вторичной переработки.

"При этом город сэкономит миллионы, которые сегодня тратятся на ликвидацию свалок из бюджетов поселений", - заметил собеседник агентства, добавив: Москва сбережет окружающую среду.

Внедрение системы займет от одного года до полутора лет, затем ее планируют интегрировать с аналогичным сервисом в Подмосковье. Совместными усилиями, заключил парламентарий, депутаты МГД и их коллеги из Мособлдумы разработали необходимые поправки в федеральное законодательство. Они предусматривают кратное увеличение штрафов за отходы на несанкционированных свалках, в крайних случая речь будет идти о конфискации транспортного средства.

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