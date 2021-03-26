Путин рекомендовал защитить минимальный доход от списания по долгам

Проект закона должен быть принят в рамках весенней сессии Госдумы
На сайте Кремля опубликовали перечень поручений президента России Владимира Путина по итогам встречи с лидерами фракций Государственной думы.
В частности, глава государства рекомендовал подготовить и принять поправки, защищающие минимальный доход граждан страны от взыскания в рамках исполнительных производств.
Кроме того, в документе содержится рекомендация о развитии электронных форм предоставления услуг в сфере занятости населения.
Ответственными за исполнение назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Проекты федеральных законов должны быть приняты в период весенней сессии 2021 года. Крайний срок - 24 июня.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram