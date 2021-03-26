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Путин рекомендовал защитить минимальный доход от списания по долгам

09:56
  • пятница
  • 26 марта 2021

Проект закона должен быть принят в рамках весенней сессии Госдумы

На сайте Кремля опубликовали перечень поручений президента России Владимира Путина по итогам встречи с лидерами фракций Государственной думы.
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В частности, глава государства рекомендовал подготовить и принять поправки, защищающие минимальный доход граждан страны от взыскания в рамках исполнительных производств.

Кроме того, в документе содержится рекомендация о развитии электронных форм предоставления услуг в сфере занятости населения.

Ответственными за исполнение назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Проекты федеральных законов должны быть приняты в период весенней сессии 2021 года. Крайний срок - 24 июня.

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