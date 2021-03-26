Доктор Мясников обратился к опасающимся вакцинации россиянам

Он объяснил, чем люди рискуют

Врач Александр Мясников обратился к тем россиянам, которые до сих пор из-за страха не решаются вакцинироваться от коронавирусной инфекции.

Специалист напомнил, что в первую очередь прививку стоит делать людям старше 60 лет и тем, у кого есть хронические заболевания.

"Тем, кто боится делать прививку, я могу дать совет. А вы не боитесь заболеть? А вы не боитесь умереть? Оставить своих родных без вас, не увидеть внуков, правнуков? Вот этого надо бояться", - заявил Мясников.

Он подчеркнул, что хронические заболевания не являются противопоказанием к вакцинации, все с точностью наоборот, передает "Московский комсомолец".

"Поймите простую истину: как раз наличие хронических заболеваний является строгим показанием к вакцинации. <…> Здоровый человек поболеет и оклемается, а человек с хроническими заболеваниями может и умереть", - добавил врач.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram