Доктор Мясников обратился к опасающимся вакцинации россиянам

Он объяснил, чем люди рискуют
Врач Александр Мясников обратился к тем россиянам, которые до сих пор из-за страха не решаются вакцинироваться от коронавирусной инфекции.
Специалист напомнил, что в первую очередь прививку стоит делать людям старше 60 лет и тем, у кого есть хронические заболевания.
"Тем, кто боится делать прививку, я могу дать совет. А вы не боитесь заболеть? А вы не боитесь умереть? Оставить своих родных без вас, не увидеть внуков, правнуков? Вот этого надо бояться", - заявил Мясников.
Он подчеркнул, что хронические заболевания не являются противопоказанием к вакцинации, все с точностью наоборот, передает "Московский комсомолец".
"Поймите простую истину: как раз наличие хронических заболеваний является строгим показанием к вакцинации. <…> Здоровый человек поболеет и оклемается, а человек с хроническими заболеваниями может и умереть", - добавил врач.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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