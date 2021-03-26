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Путин дал поручение о дополнительной поддержке родителей-одиночек

10:05
  • пятница
  • 26 марта 2021

Правительство должно проработать вопрос до 15 мая

Как сказано в перечне поручений Владимира Путина, опубликованном на сайте Кремля по итогам встречи президента России с лидерами фракций Государственной думы, власти страны должны рассмотреть вопрос о дополнительной поддержке родителей-одиночек.
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В документе уточняется, что такая поддержка необходима в том числе, если второй родитель жив, но отказывается исполнять свои обязанности по содержанию детей.

Этот вопрос будет прорабатываться правительством совместно с Госдумой и региональными властями. Срок исполнения - до 15 мая 2021 года.

Встреча парламентариев с главой государства состоялась 17 февраля. Лидер фракции справороссов Сергей Миронов тогда поднял тему невыплаты алиментов, предложив выдавать деньги из федерального бюджета, чтобы государство затем само взыскивало средства с должника.

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