Погиб основатель рок-группы "Звуки Му" Александр Липницкий

О смерти артиста рассказали его близкие друзья

В Подмосковье погиб известный российский рок-музыкант, основатель рок-группы "Звуки Му" Александр Липницкий.

Липницкий утонул в Москве-реке в районе Николиной горы, когда катался на лыжах, рассказал музыкальный критик Артемий Троицкий. На момент смерти Липницкому было 68 лет.

"Погиб Александр Липницкий. Сегодня без музыки", - сообщил о случившемся журналист Максим Семеляк.

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