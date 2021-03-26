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Погиб основатель рок-группы "Звуки Му" Александр Липницкий

10:21
  • пятница
  • 26 марта 2021

О смерти артиста рассказали его близкие друзья

В Подмосковье погиб известный российский рок-музыкант, основатель рок-группы "Звуки Му" Александр Липницкий.

Липницкий утонул в Москве-реке в районе Николиной горы, когда катался на лыжах, рассказал музыкальный критик Артемий Троицкий. На момент смерти Липницкому было 68 лет.

"Погиб Александр Липницкий. Сегодня без музыки", - сообщил о случившемся журналист Максим Семеляк.

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