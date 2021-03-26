Погиб основатель рок-группы "Звуки Му" Александр Липницкий

О смерти артиста рассказали его близкие друзья
В Подмосковье погиб известный российский рок-музыкант, основатель рок-группы "Звуки Му" Александр Липницкий.
Липницкий утонул в Москве-реке в районе Николиной горы, когда катался на лыжах, рассказал музыкальный критик Артемий Троицкий. На момент смерти Липницкому было 68 лет.
"Погиб Александр Липницкий. Сегодня без музыки", - сообщил о случившемся журналист Максим Семеляк.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram